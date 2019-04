Meteo: Pasqua con il sole, Pasquetta con le nuvole. Non sono previste piogge sul Chivassese.

Pasqua con il sole

Mancano ormai pochissimi giorni alla Santa Pasqua che quest’anno è domenica 21 aprile 2019. Una giornata di sole con temperature estive. Infatti il bel tempo regnerà per tutta la giornata lasciando così la possibilità di trascorrere la giornata all’aria aperta.

A Pasquetta invece nuvole

Non è prevista pioggia ma nemmeno quel bel sole che viene promesso per Pasqua. Lunedì 22 aprile, infatti, in cielo regneranno le nuvole con temperature molto più basse. Le temperature oscilleranno dagli 11 gradi previsti per la mattina sino ai 17 gradi, punta massima prevista nel pomeriggio intorno alle 17.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!