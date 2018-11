Meteo: le temperature miti subiranno un calo e arriverà l’aria fredda proveniente dai Balcani. Quindi nebbia sulla Pianura Padana e arriva la neve in collina sul Piemonte.

Meteo, arriva la neve

Arriva la neve anche in collina in Piemonte. Le precipitazioni nevose sono attese nel pomeriggio di venerdì 30 novembre. Le precipitazioni nevose, causate da una perturbazione, interesseranno gran parte del Nord-Ovest.

Il freddo

Per la giornata di oggi, giovedì 29 novembre, infatti è previsto, in Piemonte, un calo delle temperature. Questo è dovuto all’arrivo dell’aria fredda dai Balcani. Al mattino possibilità di banchi di nebbia o nubi basse tra Alessandrino, Astigiano, Vercellese e Novarese. Clima più freddo, con temperature diurne in Valpadana che non andranno oltre i 7-9°C. Presente anche la nebbia a banchi in pianura tra Piemonte e Lombardia.

Al mattino, in Lombardia, prevalenza di schiarite soleggiate. Temperature in calo che non andranno oltre i 7-9°C.

La perturbazione

Nel resto del nord ci sarà un aumento della nuvolosità. Nella notte tra venerdì e sabato la perturbazione si sposerà nelle regioni centrali, per portare poi un peggioramento delle condizioni meteo al Sud e in Sicilia nella giornata di sabato. Venerdì, in Lombardia, il clima sarà variabile. Una debole perturbazione transiterà infatti sul Nord-Italia portando nubi ma non nevicherà. L’aria fredda proveniente da est abbasserà ancora le temperature.

Il fine settimana

Nel fine settimana ci sarà il sole sul Piemonte, ma non mancheranno le nubi . Domenica però arriverà qualche precipitazione nevosa a quote elevate. In Lombardia invece il tempo sarà stabile e soleggiato. Ci sarà anche qualche annuvolamento di passaggio, ma la neve non interesserà ancora la Lombardia.

Leggi anche:Arriva il freddo dalla Russia e la neve