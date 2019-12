Tecnicamente si definisce bolide (dal greco βολις, bolis, proiettile), ma in pratica per noi comuni mortali non è che una super stella cadente.

Meteora nel Torinese

Insomma, una meteora di luminosità molto più elevata e frequenza ben più rara rispetto a quelle che siamo abituati a “contare” nella Notte di san Lorenzo.

Super stella cadente

Una super meteora è stata avvistata nella serata di ieri, venerdì 27 dicembre 2019, nei cieli del Torinese. Un’automobilista è anche fortuitamente riuscita a immortalarla in un filmato ripreso dall’abitacolo della sua vettura.