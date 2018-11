Tra le migliori ginecologhe al mondo la gassinese Elsa Viora

Tra le migliori ginecologhe al mondo figura anche il nome di Elsa Viora, direttore del servizio ecografia ostetrica dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino.

Elsa Viora, gassinese e direttore del servizio Ecografia ostetrica al Sant’Anna, ha ricevuto un premio per uno studio condotto diversi mesi fa relativo ad un nuovo test del Dna fetale per lo screening neonatale. Un semplice prelievo del sangue materno sarà in grado quindi di ridurre gli esami invasivi.

Lo studio

Lo studio condotto dalla gassinese riguarda un semplice prelievo di sangue. Da questa analisi, infatti, viene estratto e analizzato il dna libero fetale che fornisce una prima indicazione delle caratteristiche genetiche del feto, apportando un’innovazione completa nell’ambito del classico screening neonatale.

Il premio

Per gli studi da lei condotti, è stata insignita del premio mondiale “Award in recognition of Women Obstetrician/Gynecologists” dalla Figo, la Federazione Internazionale dei Ginecologi ed Ostetrici rinomata a livello internazionale. Un prestigioso riconoscimento che la consacra a essere una delle migliori ginecologhe al mondo. Una eccellenza tutta locale.