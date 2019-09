Miss Italia 2019, in finale questa sera, venerdì 6 settembre 2019 c’è anche Marianna Montagnino, di Cinzano.

Miss Italia 2019, la finale

Tutto pronto per l’80esima finale del concorso di bellezza Miss Italia 2019. Si tratta di un’edizione speciale proprio per via di questo compleanno. E vista l’importanza, dopo alcuni anni tornerà ad esser trasmesso sulle reti Rai. In prima serata (dalle 21.15) su Rai 1 e su Rai 1 HD (canale 501 del digitale terrestre) si potrà vivere l’intero spettacolo condotto da Alessandro Greco.

C’è anche Marianna Montagnino

E tra le finaliste del concorso di bellezza più importante d’Italia c’è anche Marianna Montagnino. Una finale che ha conquistato dopo aver vinto la fascia di Miss Eleganza Piemonte e Valle d’Aosta. Questa sera sarà in passerella con il numero 32.

Chi è?

Marianna Montagnino, 19 anni, di Cinzano. E’ alta 1.74, ha gli occhi marroni e i capelli biondi. Diplomata all’Istituto tecnico per geometri, studia alla facoltà di Scienze politiche e da 7 anni frequenta una scuola di pianoforte. Grande appassionata di calcio – giocava in una squadra – , durante il campionato di serie A, fa la valletta in una trasmissione tv che si occupa del Torino FC. Candidata alle ultime elezioni comunali, non è stata eletta ma collabora attivamente con l’Amministrazione locale. Una delle sue più grandi ambizioni, infatti, è intraprendere la carriera politica.

