Miss Universe, il sogno di Ylenia può diventare realtà.

Miss Universe

Ylenia Morando, da Castiglione al sogno di raggiungere la finale di Miss Universe Piemonte. La 23enne castiglionese, per il momento è riuscita ad essere selezionata tra le finaliste che saranno in gara in occasione della tappa romana del concorso. Certamente una bella soddisfazione per lei, arrivata nel weekend tra sabato 10 e domenica 11 agosto, in occasione delle finali regionali di «Miss Universe» Piemonte, che si sono svolte nel cuneese, nella splendida cornice di Costigliole Saluzzo.

Proprio per arrivare a Costiglione la giovane castiglionese ha superato diverse tappe del concorso, tutte svolte proprio nella provincia di Cuneo, tra Fossano, Mondovì, Guarene e Limone Piemonte.

La sua passione

Ylenia è un’appassionata di moda. Durante le sfilate che ha fatto fino ad ora, infatti, è salita in passerella mostrando gli abiti e le creazioni da lei stessa create.

La giuria del concorso Miss Universe Piemonte, che è organizzato da Elisa Muriale, fino ad ora l’ha premiata non soltanto per la sua bellezza, ma anche per il portamento e la recitazione. Durante le selezioni, infatti, le ragazze che hanno partecipate sono state giudicate in base a diversi aspetti.

Il concorso di «Miss Universe» ha una grande rilevanza soprattutto in un ambito internazionale. Il fatto che Ylenia sia arrivata alla possibilità di poter ambire alla finale più prestigiosa rappresenta per lei sicuramente un bello stimolo. Al suo fianco, naturalmente, i familiari ed il fidanzato, sempre pronti a supportarla in ogni occasione.

Nella tappa di Costigliole Saluzzo Ylenia non è risultata la ragazza vincente. Nonostante questo però è stata comunque indicata dalla Giuria tra le finaliste di Roma. L’auspicio, dunque, è quello che il sogno di Ylenia possa effettivamente tramutarsi in realtà, anche se la strada sembra essere ancora lunga ed impegnativa.