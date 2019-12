Per il sedicesimo anno consecutivo Netweek ribadisce il proprio impegno a sostegno della ristorazione di qualità dando alle stampe la Guida ai Ristoranti 2020. Sarà in edicola con la Nuova Periferia di Settimo, San Mauro, Gassino e Venaria da martedì 10 dicembre 2019 e sull’edizione di Chivasso e Vercellese da mercoledì 11 dicembre 2019.

Guida ai Ristoranti 2020

Un prodotto editoriale composto da 200 pagine in formato tascabile nel quale trovano posto le recensioni di oltre 200 locali nelle regioni in cui il circuito è presente con i propri settimanali. Per ogni ristorante che ha aderito al progetto la Guida contiene accurate descrizioni, immagini e curiosità.

Nel volume si trovano locali specializzati in cucina tipica del territorio, cucina mediterranea e tradizionale italiana, cucina etnica, steak-house e hamburgerie, enoteche e pizzerie.

Un prodotto targato Netweek

L’augurio è che questa pubblicazione possa rivelarsi preziosa compagna per tutti coloro che hanno l’esigenza di individuare il locale giusto dovunque si trovino e qualunque siano i loro desideri e necessità. Se infatti si è alla ricerca della location dove organizzare una mangiata tra amici o in famiglia, un banchetto per una cerimonia, una festa privata o un evento aziendale, la Guida può contenere la risposta.

E se la pubblicazione non è disponibile, gli stessi contenuti sono a portata di smartphone sul portale www.netfood.it.