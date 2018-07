Olimpiadi Torino 2026: il presidente della Regione si schiera con la sindaca Appendino. Come scrive NOVARA OGGI.

Olimpiadi Torino 2026

“Ho ricevuto ufficialmente dall’Unione Montana dei Comuni olimpici il dossier predisposto dall’architetto Sasso. Nell’incontro di oggi con il sottosegretario Giorgetti, sosterrò con convinzione la candidatura di Torino e delle valli olimpiche in quanto forte dell’esperienza del 2006. Questa è stata pressoché unanimemente ritenuta esemplare dal punto di vista del successo sportivo, della legalità, dell’utilizzo razionale delle risorse e della gestione economica. Come è noto, si è conclusa anche con un avanzo di amministrazione sia per l’Agenzia Torino2006 che ha realizzato gli investimenti, sia per il Toroc che ha organizzato l’evento. Senza contare poi lo straordinario coinvolgimento dei cittadini torinesi e piemontesi i quali ancora oggi, non casualmente, in larghissima maggioranza auspicano che le Olimpiadi invernali tornino a Torino.

L’attacco ai 5 Stelle

Purtroppo gli interventi di una parte del movimento pentastellato torinese sembrano, anzi sono, fatti apposta per allontanare questa prospettiva. Dobbiamo invece far prevalere la forza e la coesione di un territorio che ben conosce il valore avuto dai Giochi 2006. Questo per far crescere la visibilità internazionale di Torino, il turismo e l’orgoglio di essere torinesi”.

