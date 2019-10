Olisistem: i lavoratori incontrano il premier Conte Nel pomeriggio di oggi, martedì 22 ottobre, il presidio dei dipendenti coinvolti, in centro a Torino.

Il premier Conte a Torino

E’ in visita a Torino in queste ore, il premier Giuseppe Conte, per un incontro sulle crisi industriali del territorio. Arrivato davanti al Comune, ha incontrato i lavoratori e i sindacati di alcune aziende piemontesi che in queste settimane stanno vivendo un momento di grande difficoltà. E tra loro, anche il gruppo della Olisistem di Settimo.

Olisistem

Dopo lo sciopero delle scorse settimane davanti allo stabilimento, i lavoratori sono stati accolti nel Consiglio comunale di Settimo, giovedì sera. Una condivisione, a più livelli istituzionali, andata in scena già lo scorso giovedì grazie alla decisione del Consiglio comunale di Settimo di ospitare lavoratori e sindacati in sala Ossola, in occasione della riunione del parlamentino locale. Ma non solo, perché in campo sono scesi anche i sindaci dei territori coinvolti da questa vicenda, la parlamentare del Movimento 5 Stelle Jessica Costanzo, i consiglieri regionali 5S e Pd Francesca Frediani e Diego Sarno, il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Torino Enzo Lavolta, il sindaco di Rivarolo Alberto Rostagno e tanti altri rappresentanti della politica locale. Tutti uniti nel voler fortemente sostenere la battaglia che lavoratori e sindacati stanno cercando di portare avanti per salvaguardare i posti di lavoro. A fare gli onori di casa, in Consiglio comunale, è stato l’assessore al lavoro Daniele Volpatto.

L’incontro a Roma