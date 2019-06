E’ Torino la prima delle 10 tappe di #OggiProtagonistiTour, viaggio itinerante tra i giovani a bordo di un truck organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani e dal Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Agenzia giovani in tour

L’appuntamento è in Piazza d’Armi, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 17.30. Saranno presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani Domenico De Maio e il sindaco Giuseppe Sala. Sarà l’occasione per parlare di opportunità per i giovani under 35, di progetti in corso, del bando Fermenti”, del Servizio civile universale e di bandi europei come il neonato Corpo Europeo di Solidarietà. Ma sarà anche l’occasione per raccontare storie e modelli positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea “Role Model”, nell’ambito del piano di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dall’Unione europea.

Opportunità per gli under 35

Vogliamo generare connessioni tra giovani, istituzioni e stakeholder – sottolinea Vincenzo Spadafora, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili – Una recente indagine commissionata ad Ipsos sulla condizione giovanile in Italia ci ha detto che le istituzioni sembrano idealmente vicine per intenti e valori espressi, ma lontane per linguaggio e modalità comunicative. Per questo abbiamo deciso di metterci in viaggio, per dialogare e ascoltare, per stimolare la partecipazione attiva e l’inclusione del maggior numero di giovani. Durante ogni tappa del tour racconteremo storie positive, esempi virtuosi, ovvero giovani che partendo da contesti di svantaggio sono riusciti con determinazione a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi – sottolinea Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani – L’Agenzia è fortemente impegnata nel portare la concretezza dei suoi programmi europei, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, nei territori. Il tour consente di valorizzare le opportunità che le istituzioni offrono ai ragazzi, basti pensare che grazie al programma europeo Erasmus+, nell’ultimo anno in Lombardia abbiamo stanziato fondi per circa 1 milione di euro che sono andati a 41 progetti coinvolgendo quasi mille ragazzi tra i quali oltre il 20% giovani con minori possibilità. A questi dati vanno aggiunti gli oltre 400mila euro del programma Corpo Europeo di Solidarietà.

Le tappe di #OggiProtagonistiTour:

All’arrivo in piazza il truck di #OggiProtagonistiTour si trasformerà in uno spazio espositivo visitabile, mentre la radio dell’Agenzia nazionale per i giovani – ANG InRadio – darà voce a storie ed esperienze. Il confronto con le istituzioni e le associazioni locali avverrà in una “agorà” creata in uno spazio antistante il truck. Un terzo momento, conclusivo, sarà all’insegna di performance artistiche e musicali di giovani talenti. Attraverso esempi e modelli positivi cui ispirarsi, il viaggio di #OggiProtagonistiTour affronterà i grandi temi che ruotano attorno ai giovani e alle politiche giovanili in generale, senza perdere d’occhio il “clima” delle singole realtà locali.

Torino 25 giugno

Milano 26 giugno

Padova 27 giugno

Cattolica 28 giugno

Macerata 29 giugno

L’Aquila 30 giugno

Napoli 1 luglio

Taranto 3 luglio

Catanzaro 4 luglio

Palermo 6 luglio