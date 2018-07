Orari estivi per i servizi comunali.

Orari estivi

La modifica degli orari di apertura e chiusura degli uffici comunali è entrata in vigore a partire dal mese di luglio e proseguirà per tutto agosto. I cambiamenti per il periodo estivo sono stati stabiliti con ordinanza sindacale del 25 gennaio scorso.

Le modifiche per il periodo estivo

Sono confermati tutti gli orari già previsti per il periodo autunnale e invernale. Fa eccezione l’apertura degli uffici comunali nel pomeriggio della giornata di giovedì, che è infatti sospesa per i due mesi estivi di luglio e agosto. Inoltre, la chiusura al pubblico dei servizi Demografici, ad esclusione dell’Ufficio di Stato civile, è stabilita per i sabati di luglio e agosto e per sabato primo settembre.

A settembre chiusura per la festa patronale

Con Decreto del Sindaco del 26 giugno scorso è stata, inoltre, disposta la chiusura al pubblico dell’ufficio Verbali e dell’ufficio Notifiche del servizio Polizia Municipale per i mercoledì di luglio e agosto. Gli orari di apertura dei servizi comunali sono consultabili al seguente link. Gli uffici resteranno chiusi lunedì 3 settembre, in occasione della festa patronale.