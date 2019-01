Oroscopo 2019, è il momento. Il nuovo anno è alle porte, chi non brama dalla voglia di sapere come andrà? Chi non vuole scoprire che cosa dicono le stelle per il prossimo anno? Le previsioni su fortuna e amore si intrecciano ancora una volta. E il lavoro? Che cosa ci riserverà? E poi c’è il punto cardine, la salute: stop ai preamboli, andiamo a vedere che cosa ci proporrà il nuovo anno.

Oroscopo 2019: Ariete, Toro e Gemelli

Il 2019 dell’Ariete mette in copertina amore e fortuna: un binomio vincente. Forse gli amici di questo segno pagheranno dazio sul lavoro (diciamo che non sarà un anno straordinario sotto questo punto di vista), ma saranno ripagati con un periodo sentimentale speciale e accompagnato dalla buona sorte. Annata importante anche per il Toro: gli astri prevedono un’annata perfetta in termini di amore, ben coadiuvata da una forma fisica in crescita (soprattutto a partire dalla primavera). E occhio ai cambiamenti lavorativi. Il 2019 dei Gemelli brillerà per lavoro e fortuna: in previsione potrebbero esserci ottime soddisfazioni professionali. E non abbiate paura ad osare: quest’ultima affermazione non vale però in amore, dal quale arriveranno note dolenti…

Oroscopo 2019: Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro è fortemente candidato ad essere uno dei segni “top” per il 2019: girerà tutto bene. Lavoro, salute e fortuna sono quasi ai massimi livelli, soltanto l’amore è un gradino sotto (ma comunque sarà un’annata più che positiva). Osate e fate, le stelle sono dalla vostra. Amici del Leone, puntate forte sul lavoro: la vostra giusta ambizione vi farà raggiungere obiettivi importanti. Meglio non forzare la mano in amore, così come sarà meglio non stuzzicare la dea bendata. Non ci sono guai all’orizzonte, ma non si mai. Ed ecco la Vergine, altro segno “top” con il Cancro: l’amore sarà protagonista, sia per i single che per chi condivide gioie e dolori con un partner. Lavoro e salute ben supporteranno la fortuna: sarà un anno contraddistinto dalla buona sorte, fate quindi sparire dubbi e tentennamenti e datevi da fare.

Oroscopo 2019: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Eternamente sospesi in cerca di equilibrio: gli amici della Bilancia potranno sfoggiare una forma fisica davvero invidiabile per tutti i prossimi dodici mesi. Se il 2018 è andato bene sappiate che, parlando di salute, il 2019 sarà ancora meglio. Non si può dire lo stesso per la fortuna: non fate pazzie, soprattutto in campo economico. Riflettete tre volte prima di agire. Per lo Scorpione sarà invece un anno straordinario dal punto di vista sentimentale, addirittura da definire “infuocato”. Lavoro e salute consigliano invece di evitare le esagerazioni: andrà bene, ma non forziamo la mano. Per il Sagittario non sarà un anno particolarmente fortunato: qualche imprevisto minerà il vostro percorso. Tuttavia ciò non intaccherà il lato sentimentale, autentico protagonista: saranno dodici mesi indimenticabili, stimolati da un’immensa dose di passione.

Oroscopo 2019: Capricorno, Acquario e Pesci

Le stelle non hanno dubbi: il Capricorno potrebbe vivere un anno perfetto. Il condizionale è d’obbligo perché a guastare i piani c’è l’amore (quante volte succede così…). Sotto il piano sentimentale infatti il 2019 di questo segno non sarà certamente scintillante. Come si dice? Uomo avvisato, mezzo salvato. L’esatto opposto è l’Acquario: amore ai massimi livelli, che si prende addirittura la lode nel caso il vostro partner sia una Bilancia. Sarete supportati da un’ottima forma fisica: l’avvio dell’anno potrebbe essere in sordina, ma dalla primavera in poi non ce ne sarà più per nessuno. Chiudiamo come di consueto con i Pesci: crisi amorose all’orizzonte, meglio concentrarsi sulle altre caratteristiche. Soprattutto sul lavoro girerà bene (anche dal punto di vista economico), perciò potrete dedicarvi alle vostre “beghe” sentimentali con maggiore concentrazione.