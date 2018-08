Ecco quando non si pagherà più per i parcheggi blu di Settimo.

Parcheggi blu, la sospensione del servizio

E’ dello scorso 1 agosto l’ordinanza 163 con cui il Comune di Settimo ha stabilito la sospensione del pagamento della sosta a tempo nei parcheggi delimitati dalle zone blu.

Quando non si paga

Le disposizioni che prevedono il pagamento della sosta, infatti, non saranno applicate nel periodo “tra il 13/08/2018 e il 25/08/2018 compresi“.

La sospensione non riguarda…

L’ordinanza del Comune di Settimo non riguarda invece alcuni parcheggi. In quelli, infatti, la sosta resterà a pagamento. Si tratta, in particolare, delle zone di sosta all’interno dei parcheggi meccanizzati e dotati di sistemi di accesso automatizzati. Quelli, cioè, di piazza Volontari e di via Giannone (Biblioteca Archimede).