Oggi, sabato 25 agosto, l’ultimo giorno di parcheggi gratis a Settimo.

Parcheggi gratis

Come da tradizione, anche quest’estate, è tornata in vigore l’ordinanza dell’Amministrazione con cui si da corso alla sospensione del pagamento delle zone blu del territorio. Una decisione comunicata nelle scorse settimane e che è divenuta valida a partire dallo scorso 13 agosto.

Oggi l’ultimo giorno

E’ oggi, sabato 25 agosto, l’ultimo giorno utile per parcheggiare negli stalli di sosta blu del territorio comunale senza pagare. Dal prossimo lunedì 27, infatti, le modalità e gli orari di pagamento torneranno a essere quelli consueti.

Tutto gratis tranne…

L’ordinanza del Comune di Settimo non riguarda invece alcuni parcheggi. In quelli, infatti, la sosta resterà a pagamento. Si tratta, in particolare, delle zone di sosta all’interno dei parcheggi meccanizzati e dotati di sistemi di accesso automatizzati. Quelli, cioè, di piazza Volontari e di via Giannone(Biblioteca Archimede).