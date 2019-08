Parcheggi strisce blu, da domani si torna a pagare. La sospensione nel periodo estivo è terminata. A Chivasso, in occasione della Festa Patronale, sarà nuovamente sospesa nella giornata di mercoledì 28 agosto.

Parcheggi strisce blu

In molti Comuni tra cui Torino, Settimo Torinese e Chivasso da anni sono in vigore i parcheggi a pagamenti. Sono quei parcheggi delimitati dalle strisce blu.

La sospensione

Le Amministrazioni comunali, proprio in occasione delle vacanze estive, hanno sospeso il pagamento di questi parcheggi. E Torino ha anche sospeso il blocco della Ztl. Ma da domani, lunedì 26 agosto 2019 i parcheggi tornano ad esser a pagamento e la Ztl, nel capoluogo piemontese, attiva.

Eccezione a Chivasso

Come ogni anno, l’Amministrazione comunale di Chivasso ha previsto la sospensione del pagamento in occasione della Festa Patronale Beato Angelo Carletti. Dunque, mercoledì 28 agosto i parcheggi non saranno a pagamento per l’intera giornata.

