Il parcheggio dell’ospedale si pagherà dal 1 agosto.

Il parcheggio dell’ospedale

Dopo alcuni mesi di accesso libero da mercoledì 1 agosto torneranno le barriere all’ingresso del nuovo parcheggio dell’ospedale di Chivasso, affidato per la gestione alla Gestopark (la stessa ditta che si occupa delle zone blu in città).

La novità

«La novità principale – spiega Leonardo Rizzo, direttore dell’area Piemonte di Gestopark – consiste nel non dover ritirare nessun scontrino all’ingresso del parcheggio. Basterà infatti avvicinarsi alla barriera e dopo pochi secondi la sbarra si aprirà. Tutto questo grazie ad un innovativo sistema di controllo accessi che in modo automatico, tramite telecamere, legge le targhe delle auto e memorizza la data e l’ora di ingresso per il calcolo della tariffa di sosta. A questo punto la targa della propria auto diventa la “chiave” per il pagamento, e dovrà essere digitata sullo schermo della cassa automatica prima di uscire dal parcheggio. In ogni caso, almeno per i primi tempi, nostri dipendenti saranno presenti alla cassa per aiutare gli utenti».

Gli stalli «speciali»

Il parcheggio continuerà ad essere diviso nei due piani: quello coperto (piano terra) destinato ai dipendenti dell’AslTo4 con abbonamento a 20 euro l’anno, quello superiore con 137 posti per gli utenti. Dieci gli stalli per i disabili, cinque quelli «rosa» ad uso prioritario per le donne in gravidanza o con bambini piccoli.

Le tariffe

Queste le tariffe: giornaliera, dalle 7 alle 21, 80 centesimi l’ora dalla prima alla terza ora (frazionabili di mezz’ora); 60 centesimi l’ora dalla quarta alla sesta; forfait giornaliero, 5 euro; tariffa notturna (dalle 21 alle 7) 40 centesimi l’ora non frazionabili. Dopo aver pagato, basterà avvicinarsi all’uscita (rampa via Clara). I disabili, invece dovranno registrarsi compilando un modulo in distribuzione alle casse o semplicemente comunicare i propri dati (targa, estremi dell’autorizzazione) al momento di uscire dal parcheggio.