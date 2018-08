Parcheggio libero, disco orario sospeso per tutto il mese di agosto a Gassino.

Parcheggio libero

Sospensione della zona a disco orario per tutto il mese di agosto. Anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di introdurre questa modifica temporanea. Sarà però in vigore solamente in alcune zone e, nello specifico, corso Italia, via Mazzini, via Vittorio Veneto, via Diaz, strada Foratella parcheggio area mercatale, strada Bussolino e strada Chivasso, nei pressi della rotonda sulla 590.

In piazza del Comune non cambia nulla

Resta in vigore la zona disco istituita in piazza Antonio Chiesa, di fronte al municipio. Qui, dunque, il parcheggio continuerà ad essere regolamentato dal disco orario. Attenzione, dunque, per gli automobilisti del territorio, che dovranno ricordarsi dell’eccezione rispetto alla zona del centro.

Tutto normale

La sosta nei parcheggi, dunque, tornerà ad essere gestita normalmente, a partire dal primo di settembre, con il ripristino della routine quotidiana, una volta terminate le ferie. Proprio nella prima settimana di settembre Gassino inizierà a proiettarsi sulla festa patronale, che prenderà il via il 6.