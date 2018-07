Patronale a Rivalba, vietate bottiglie e bicchieri di vetro. Si comincia questa sera, venerdì 27 luglio.

Patronale a Rivalba

Prende il via questa sera, venerdì 27 luglio, la festa patronale di Sant’Amanzio a Rivalba. Fino a martedì 31 è previsto un ricco programma di appuntamenti, che coinvolgerà la popolazione con eventi di vario genere, all’insegna della tradizione e del buon umore.

L’ordinanza

Per questioni legate allea sicurezza anche quest’anno in occasione della festa il sindaco Davide Rosso ha firmato un’ordinanza. Questa prevede il divieto di accedere all’area destinata alla manifestazione con bottiglie e bicchieri di vetro, oltre che con lattine e bottiglie di plastica chiuse con il tappo. L’ordinanza sarà in vigore per tutto il periodo di svolgimento della festa.

Uffici chiusi

Nella giornata di lunedì 30 luglio, in occasione della festa Patronale, gli uffici del Comune saranno, dunque, chiusi al pubblico. Inoltre, per il mese di agosto ci sarà comunque un orario ridotto. Gli sportelli, infatti, saranno chiusi nei pomeriggi di giovedì 2, 9, 16, 23 e 30.