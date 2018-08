Patronale San Raffaele 2018: via Piemonte “chiusa” per il luna park fino al 28 agosto.

Da venerdì prossimo, 24 agosto, entrerà nel vivo la festa Patronale di San Raffaele. Tre giorni di appuntamementi, all’insegna dello stare assieme e della tradizione, organizzati dalla Pro Loco con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

L’ordinanza

Per permettere il posizionamento del luna park, però, già a partire da oggi, mercoledì 22 agosto, è stato istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Piemonte. Questo, nel tratto compreso tra via Italia e via Thaon di Revel. Inoltre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Thaon di Revel, nel lato adiacente alla scuola materna.

Piano sicurezza

Nella giornata di venerdì 24 agosto alle 11, intanto, ci sarà l’ultima riunione del Piano Sicurezza. Dopo l’entrata in vigore della circolare Gabrielli, infatti, sono entrate in vigore delle norme molto più restrittive per poter organizzare delle manifestazioni. E così è anche per San Raffaele.