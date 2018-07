Personaggio dell’anno, Gianluca Cotza è il vincitore: si è chiuso il gioco de La Nuova Periferia.

Personaggio dell’anno

E’ Gianluca Cotza il vincitore del Personaggio dell’anno, il gioco lanciato da La Nuova Periferia che si è concluso la scorsa settimana. L’artista di Gassino ha preceduto il giovane ballerino torinese Alessio Spoto e il giocatore della Pro Settimo Eureka Mattia Piotto. Al quarto posto, non distante dal podio, per numero di punti, si è invece piazzato Tommaso Curello, ex amministratore comunale settimese, da sempre impegnato nell’ambito del sociale con diverse iniziative.

Le premiazioni

Le premiazioni si sono svolte nella serata di giovedì 26 luglio a Settimo. In occasione dell’ultima serata dei tradizionali giovedì di luglio del commercio, i vincitori sono stati ospiti dell’Ottica Benedetto, che ha messo a disposizione il primo premio, un occhiale con lo skyline di Settimo. Alla premiazione ha presenziato anche il sindaco di Settimo Fabrizio Puppo.

I tagliandi dell’ultima settimana

Gli ultimi tagliandi sono stati consegnati in redazione entro le 12 di giovedì 26 luglio. Ben 704 (404 da un punto, 173 da 10 e 127 da 5), infatti, sono quelli giunti complessivamente. Il totale, solo dell’ultima settimana, è stato di quasi 3000 punti. Tutte le foto ed il resoconto della premiazioni, dunque, sarà pubblicato sul numero de La Nuova Periferia di Settimo in edicola martedì 31 luglio.