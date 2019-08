La Regione “salverà” il mercato di piazza Europa. E non solo. Il progetto della Giunta comunale è ambizioso: restituire l’area ai cittadini, rendendola pedonale.

Piazza Europa sarà pedonale

La Regione “salverà” il mercato di piazza Europa. E non solo. Il progetto della Giunta comunale è ambizioso: restituire l’area ai cittadini, rendendola pedonale. E’ stata l’assessora Licia Nigrogno ad annunciare gli interventi nel corso della commissione Territorio della scorsa settimana, anticipando i dettagli di un bando finalizzato alla valorizzazione dei luoghi del commercio e al contrasto alla desertificazione commerciale oltre al mantenimento del servizio delle aree considerate più “deboli”. Nell’ottica di una riqualificazione del centro storico, inoltre, si inserisce anche la pedonalizzazione della piazza nei weekend che rappresenterà il naturale prosieguo del percorso pedonale del Ponte Vecchio.

Così riparte il centro

«L’intervento – spiega l’assessora Licia Nigrogno – è inserito in un progetto più ampio. Vogliamo rilanciare il centro storico e per farlo abbiamo ipotizzato la chiusura di una parte di piazza Europa nei weekend, consentendo ai cittadini di avere un’area pedonale dove passeggiare per riscoprire il cuore pulsante della città». Interdetto il passaggio alle vetture su una parte della piazza, favorendo la “mobilità dolce”, apertamente sostenuta dalle politiche del Movimento 5 Stelle e favorita attraverso delle azioni mirate.

«Abbiamo ipotizzato un procedimento graduale con l’istituzione di un tratto sperimentale – prosegue Nigrogno -. L’idea infatti è quella di prolungare l’area pedonale del Ponte Vecchio con un percorso verso piazza Europa. Sarà quindi interdetto il transito dei veicoli nell’accesso adiacente al ponte, garantendo un passaggio sicuro a pedoni e ciclisti».

Il rilancio del mercato

L’intervento porterà al rifacimento della pavimentazione della piazza, più volte segnalata dagli operatori del mercato e dagli utenti come pericolosa. Lo scorso 16 luglio, un reportage pubblicato su La Nuova Periferia, mostrava le tante insidie dell’area e raccoglieva dure critiche rivolte proprio al Comune, reo di non aver mai preso in considerazione le segnalazioni.

I sanpietrini saltati, le buche nel manto stradale, i gradini causati dal cedimento dell’asfalto e i banchi in bilico e le numerose cadute di anziani e clienti del mercato. Un quadro ormai insostenibile per molti e rimasto inascoltato dalle Amministrazioni di questi ultimi anni.

Il progetto presentato nella commissione Territorio ha un quadro economico di circa 250 mila euro per sistemare la pavimentazione; rifare gli stalli destinati ai banchi e alle vetture (saranno delineati con delle borchie, meno impattanti e più resistenti rispetto alla classica verniciatura); installare nuove colonnine elettriche per i banchi e con predisposizione per le auto elettriche.

«L’intervento – spiega l’assessora – vuole essere una risposta alle tante segnalazioni ricevute in questi anni. Una soluzione alle problematiche riscontrate dagli operatori del mercato e dagli stessi cittadini che hanno più volte riscontrato pericoli causati dalla pavimentazione sconnessa».

Le tempistiche

La Regione comunicherà l’esito del bando entro dicembre. «Speriamo di poter far partire i lavori in primavera», conclude Nigrogno.