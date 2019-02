Pietro Bartolo a Settimo per raccontare Lampedusa

Il dramma delle migrazioni raccontato in sala Consiliare giovedì 28 dal medico di Lampedusa Pietro Bartolo, in prima linea nel soccorso ai migranti

Da Lampedusa a Settimo per raccontare il dramma delle migrazioni. Pietro Bartolo è un medico italiano, noto per essere dal 1992 il responsabile delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano a Lampedusa. Ha preso parte al film documentario “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, che nel febbraio 2016 ha vinto L’Orso d’oro al festival di Berlino e ha ottenuto una candidatura nella categoria Miglior Documentario agli Oscar 2017. Pietro è un sostenitore dell’accoglienza di migranti e richiedenti asilo e della necessità di corridoi umanitari contro la tratta degli esseri umani.

L’incontro in sala Consiliare

E’ stata organizzata nella sala Consiliare di Settimo una serata dedicata al tema delle migrazioni. Si terrà giovedì 28 febbraio alle 21 e l’ospite di punta sarà proprio il medico Pietro Bartolo. La sua esperienza sarà il cardine di un incontro-testimonianza delle tante storie di chi arriva a seguito di un viaggio lungo ed incerto. Una serata dal forte valore simbolico che conferma l’impegno della città di Settimo sul tema dei migranti.

Bartolo ospite anche del Garybaldi

Pietro Bartolo, inoltre, sarà ospite speciale l’indomani, venerdì sera, alle 21, presso il teatro Garybaldi, in occasione dello spettacolo “Umanità” di Claudio Vittone e Massimiliano Giacometti, di teatrovilaggioindipendente. Una seconda “puntata” per incontrare il medico lampedusano che nel corso degli anni si è sempre messo in mostra per atti di generosità e per l’impegno nel campo dell’accoglienza dei migranti.