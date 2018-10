Pioggia, vento e neve: parte così ottobre. Oggi, lunedì 1 ottobre la giornata vera d’autunno sul Nord Italia.

Pioggia, vento e neve

“Come nelle attese il tempo sta peggiorando su diverse aree d’Italia per la formazione di un nuovo vortice ciclonico” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “lunedì coinvolto soprattutto il Nord con fenomeni anche intensi e ritorno della neve su Alpi e nord Appennino a tratti sin verso i 1500-1700m; qualche fenomeno anche al Centro. Martedì il maltempo si porterà al Centrosud con piogge e temporali sparsi, localmente intensi, mentre al Nord il tempo andrà migliorando.”

Ma torna il sole

“Il prosieguo della settimana vedrà tornare giornate ben soleggiate, con bel tempo prevalente anche tra Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio.

Tempo instabile

“Le temperature saranno in generale calo entro martedì su gran parte d’Italia, in linea con le medie del periodo o a tratti lievemente al di sotto. Da metà settimana tuttavia i valori termici saranno in ripresa al Nord e centrali tirreniche, con punte di 26°C su Liguria, Toscana e Lazio. Da segnalare inoltre un nuovo rinforzo dei venti, dapprima di Libeccio e Grecale, poi anche di Tramontana, con raffiche di oltre 50-60km/h su diverse aree del Centronord” concludono da 3bmeteo.com

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA