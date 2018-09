Pizzerie d’Italia, premiate le piemontesi dal Gambero Rosso. In classifica anche San Mauro Torinese.

Guida Pizzerie d’Italia

Sono stati valutati oltre 600 locali per la guida Pizzerie d’Italia 2019 presentata oggi a Napoli. Sono state 62 le pizze premiate con i Tre Spicchi e 10 con le Tre Rotelle. Il punteggio è stato costruito analizzando, prima di tutto, ogni fase della lavorazione, quindi dall’impasto fino a cottura e topping. E poi l’ambiente e il servizio, quest’ultimo comprensivo pure della proposta beverage.

Piemonte protagonista

Anche quest’anno il Piemonte risulta essere una Regione con molti premiati. A Cuneo, e più precisamente a La Morra, arriva il premio “I Tre Spicchi – Pizza Napoletana” alla pizzeria Perbacco con voto 90/100. A Torino, invece, alla “Libery Pizza & Artigianal Beer” il riconoscimento “I Tre Spicchi – Pizza all’Italiana” con votazione 91/100. Ma anche per la categoria “Pizza a Degustazione” il Piemonte non deluse con ben due locali. A Saluzzo, ancora in provincia di Cuneo, con “Gusto Divino” 92/100 come anche quella Torino con “SestoGusto“.

San Mauro tra i migliori

Nella categoria “Pizza a Degustazione” c’è anche “Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni” di San Mauro Torinese. A questa pizza il voto di 91/100. Una conferma per il locale della provincia di Torino che arriva dopo quello già ottenuto nel 2017.

