Presidente Pro Loco lascia il direttivo

Terminati gli appuntamenti con le feste patronali della piana e del Borgo Alto, per la Pro Loco di San Raffaele è giunto il momento di concentrarsi sulle prossime elezioni, per la nomina del nuovo direttivo. Le dimissioni della presidente, Anna D’Onghia, avvenute prima della festa di San Bernardo, hanno certamente creato qualche subbuglio all’interno dell’ambiente. Tutti gli appuntamenti, comunque, sono stati portati a termine nel migliore dei modi ed all’insegna di un grande successo.

La scelta

«Purtroppo – puntualizza proprio Anna D’Onghia – per motivi prettamente personali ho dovuto rassegnare le dimissioni. In queste settimane, diverse persone mi hanno chiesto di fare un passo indietro e di tornare alla guida della Pro Loco. Onestamente, al momento non me la sento di dare una risposta, anche perché ho deciso di prendermi qualche settimana per riflettere. Allo stato attuale della situazione, però, poso dire di confermare il mio intento di voler fare un passo indietro». Aggiunge ancora: «Questo non vuol dire che non ci sarà più. Anzi. Soprattutto nel primo periodo, di transizione. Seppur dall’esterno sono assolutamente disponibile ad aiutare quello che sarà il nuovo gruppo, con la speranza che possano avvicinarsi anche ragazzi giovani e quarantenni a portare avanti le attività».

L’assemblea

Il prossimo appuntamento importante, dunque, è stato fissato per il 26 ottobre, quando si riunirà l’assemblea che dovrà poi portare alla nomina del nuovo direttivo dell’associazione. «Nella sua storia la Pro loco di San Raffaele è stata protagonista di tanti successi, non solo in occasione delle Patronali. E’ assolutamente giusto, dunque, fare in modo che questi possano proseguire. Proprio in occasione della festa del borgo Alto, che ha chiuso i battenti domenica 9 settembre, si è dimostrato che, anche se con un budget minore, gli appuntamenti legati alla tradizione possono comunque essere svolti. Tutto è andato infatti al meglio, abbiamo ricevuto tanti complimenti, il format della festa è assolutamente piaciuto. Siamo riusciti, grazie al Comitato dei residenti e con la collaborazione dell’Amministrazione, in modo da continuare a portare avanti questo appuntamento, rispettando anche tutti i dettami legati alla sicurezza, così come richiesto dalle normative attuali previste dalla circolare Gabrielli».

