Raccolta differenziata, in collina è Cinzano il più “virtuoso”, in base agli ultimi dati resi noti dalla Seta.

Raccolta differenziata

E’ il Comune di Cinzano, in collina, quello più virtuoso per la raccolta differenziata. Questo stando agli ultimi dati che sono stati resi noti sul sito della Seta, società che gestisce, su tutto il nostro territorio la raccolta rifiuti.

I dati

Stando ai numeri, quindi, Cinzano ha fatto registrare la percentuale più alta, con il 65,5 per cento, nel mese di maggio. Un dato rilevante, ma in calo, se si pensa che a marzo di quest’anno era stata addirittura superata la quota del 70 per cento.

Gli altri Comuni

Per quanto riguarda gli altri Comuni collinari, dopo Cinzano c’è Rivalba, con una percentuale di raccolta pari al 64,11. Poi, San Raffaele, con il 60,32. Seguono Castiglione con il 59,8, San Mauro con il 59, Gassino con il 56,49, Sciolze con il 52,81 e Settimo con il 52,12. A proposito di Settimo, pur restando la città “maglia nera” la tendenza comunque sembrerebbe essere quella di restare, seppur di poco, al di sopra del 50 per cento. Cosa che prima non accadeva. I Comuni più piccoli, in generale, si confermano quelli con una percentuale di raccolta più elevata.