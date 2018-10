Pubblicata la relazione dell’Arpa Piemonte sui presunti rifiuti radioattivi interrati a Saluggia.

Rifiuti radioattivi interrati

Fa ancora discutere la notizia del presunto interramento di rifiuti radioattivi interrati presso il sito di La LivaNova site Management di Saluggia, nel vercellese. Uno dei poli più conosciuti, in tutto il nord Italia, per il tema del nucleare. Dopo la diffusione delle prime notizie circa il presunto interramento di scorie, già durante lo scorso agosto, sono state avviate tutta una serie di attività tecniche finalizzate a scongiurare ogni rischio. Sia per la salute dei cittadini e per la tutela dell’ambiente circostante.

Gli esiti delle indagini

Le indagini che sono state effettuate dai tecnici e, in particolare, dall’Arpa Piemonte, l’agenzia per la protezione dell’ambiente, hanno verificato l’attuale stato della situazione. In particolare è stato effettuato un monitoraggio straordinario dell’acqua di falda superficiale mirato alla zona d’interesse. Nell’ambito dei controlli sono stati effettuati campionamenti anche da pozzi esistenti, e non abitualmente inseriti nel programma di monitoraggio della falda.

I risultati

“I risultati delle misure non hanno evidenziato che l’area oggetto di indagine possa aver contribuito in modo significativo alla contaminazione dell’acqua di falda superficiale”. Così scrive l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sul suo sito. Insieme alla stessa comunicazione, inoltre, è stata anche pubblicata la relazione completa degli accertamenti effettuati dai tecnici.

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/radioattivita/siti-nucleari/saluggia/attivita-di-controllo/relazione_straordinaria_falda_livanova-3