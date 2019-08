Il neo sindaco ha comunicato anche in Consiglio comunale la sua intenzione per la riqualificazione del mercato.

Riqualificazione del mercato

E’ questo uno degli obiettivi che il primo cittadino si Crescentino Vittorio Ferrero ha intenzione di realizzare. E lo ha anche annunciato nel corso del suo Consiglio comunale quando ha modificato il piano triennale delle grande opere. «In queste prime settimane di Amministrazione ci siamo concentrati tra le tante attività sull’elaborazione di un progetto di riqualificazione dell’area mercatale di Crescentino per poter partecipare ad un apposito Bando della Regione Piemonte la cui scadenza è prevista il prossimo 4 agosto. – spiega Ferrero – Il bando mira a valorizzare i luoghi del commercio destinati ad attività mercatale e a migliorare la qualità e la tipicità dei mercati mediante elementi di attrattività quali arredi, pannelli informativi, percorsi agevolati di accesso, ampia scelta merceologica e tutela delle produzioni locali, nell’ottica di un miglior servizio reso ai consumatori».

Il progetto

L’iniziativa progettuale «Un mercato per tutti» ha un valore economico complessivo pari a 150mila euro di cui 100mila finanziati dalla Regione ed ha l’obiettivo di riqualificare il mercato cittadino attraverso azioni di tipo inclusivo che migliorino l’accessibilità, il grado di sicurezza, il livello di efficienza dell’offerta e gli aspetti igienico-sanitari.

Una rivitalizzazione del mercato avrebbe inoltre l’effetto secondario di riattivare il concentrico stesso, con i suoi negozi.

Il commento del sindaco

«Le principali opere – continua il primo cittadino – saranno la realizzazione del nuovo bagno di piazza Garibaldi, la fornitura di segnaletica e barriere stradali per la delimitazione delle aree pedonali nelle ore di mercato, alcuni nuovi elementi di arredo urbano, la posa di una pensilina per carrelli portaspesa come quelli utilizzati nei centri commerciali, dei tabelloni informativi multimediali e poi alcune opere di miglioramento impiantistico ad uso degli operatori mercatali come la sostituzione delle colonnine per la fornitura elettrica, il rifacimento dei pozzetti idrici e la realizzazione di una griglia e vasca sifonata per lo scarico del banco del pesce. Siamo soddisfatti di questo progetto innovativo perchè migliora e qualifica ancor di più il nostro mercato settimanale che è richiamo per una vasta zona circostante e rappresenta un tassello fondamentale del tessuto economico locale. Speriamo quindi di raggiungere l’obiettivo di co-finanziamento dell’opera da parte della Regione Piemonte».