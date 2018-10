Aggiornata e rinnovata la convenzione per lo sportello Inps negli spazi del Municipio.

La genesi del progetto

Nel 2013, con l’avvio all’attuazione del piano di decentramento l’Inps ha localizzato la propria sede di Torino Nord presso il Comune di Settimo. Nel luglio 2013, a causa di urgenti necessità di carattere sociale, siti in corso Agnelli hanno dovuto cessare la propria attività sul territorio e restituire gli spazi precedentemente assegnati all’amministrazione Comunale. Di qui la decisione di aprire uno sportello a Settimo, bacino di utenza anche per la cintura dei comuni limitrofi.

Il rinnovo della bozza

Lo sportello Inps, inaugurato nel 2014, rientrava nel piano di decentramento avviato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale in tutta la Provincia di Torino. La bozza di convenzione è ora stata rinnovata, affinchè potesse nuovamente funzionare il “Punto Cliente Inps” presso la sede del Comune in Piazza della Libertà.

Un aiuto per gli anziani

Il rinnovo della convenzione consentirà il protrarsi di un servizio di grande aiuto per i settimesi e in particolare per la popolazione più anziana, supportata nell’acquisizione di documentazione utile a gestire la propria situazione pensionistica e reddituale. Settimo risulta un polo centrale di vitale importanza in questo senso anche per tutti i comuni limitrofi (Leinì, Volpiano, San Mauro e San Benigno in primis).