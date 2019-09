Sara Romondia Miss Made in Italy Over 30. Dopo vent’anni la rondissonese torna in passerella, una delle sue grandi passioni sono le sfilate.

Sara Romondia Miss Made in Italy Over 30

Dopo più di vent’anni Sara Romondia, 39 anni e residente a Rondissone, ha deciso di ricalcare le passerelle dei concorsi di moda. Anche se in questi anni non è mai rimasta nell’ombra. Anzi. La Lady Pink, come lei si è definita per la sua passione per il colore rosa, ha deciso di dare una nuova svolta e di portare avanti il sogno che ha sempre avuto, sin dall’adolescenza.

L’esperienza

«Grazie all’agenzia di Emilio Savastano – racconta – venerdì 6 settembre ho partecipato al primo concorso regionale “Miss Made in Italy categoria over 30, 40 e 50”. Ho conquistato la fascia di “Miss made in Italy over 30” e dunque venerdì 13 settembre tornerò in passerella per la seconda serata del concorso. A fine mese, poi, dal 27 al 29 vivrò la magia del Concorso nazionale a San Severino Marche. Grazie a questa fascia potrò partecipare al casting di una nuova fiction del regista Max Bellocchio, «Alleanza» che tratta la Camorra di Napoli e del sud Italia».

Insomma, Sara, giovane mamma e assicuratrice, sogna in grande un futuro sul piccolo schermo.

