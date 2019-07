San Mauro Sicura: in arrivo il nuovo Portale. Si estende il progetto dei semafori in grado di verificare assicurazione e revisione del veicolo.

San Mauro Sicura

Acquistato il nuovo Portale Sicurezza, l’impianto “intelligente” che attraverso la lettura della targa dei veicoli in transito consente di verificare l’assicurazione e la revisione del mezzo. Saranno complessivamente otto, infatti, i semafori dotati di questo particolare impianto e si troveranno lungo gli assi di accesso, in prossimità dei confini cittadini.

«Sono strumenti importanti non solo dal punto di vista delle infrazioni al Codice della Strada – spiega il comandante della Polizia locale, Carlo Delfino -, ma anche per la sicurezza. Le telecamere, fortemente volute dall’Amministrazione, saranno monitorate dalle Forze dell’Ordine attive sul territorio e permetteranno di garantire un controllo capillare».

In via Speranza

La sua installazione è prevista nei prossimi mesi e sarà all’incrocio tra via Speranza, via Italia e via Settimo, uno dei punti di più trafficati del territorio, nonché arteria di accesso alla città. Sì, perché il Portale Sicurezza è previsto sulle strade di ingresso a San Mauro, consentendo – oltre al mero controllo amministrativo – di sorprendere veicoli segnalati poiché coinvolti in qualche episodio illecito. Infatti, la strumentazione, consultabile da tutte le forze di polizia, permette di redigere una “black list”, una lista nera, di targa segnalate. L’occhio elettronco quindi diventa importante ausiliario dell’attività investigativa.

I costi

Il nuovo semaforo ha un costo di 40mila euro circa e rientra in un più ampio progetto dell’Amministrazione comunale, San Mauro Sicura, volto a creare una fitta rete di telecamere in grado di monitorare il territorio e prevenire crimini. L’iniziativa è stata inoltre inserita nel Bando Periferie per il suo finanziamento, ma i fondi a esso dedicati sono attualmente fermi, perciò il Comune sembra essere intenzionato a trovare nuove forme per supportare economicamente l’installazione dei portali previsti.