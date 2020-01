San Mauro vuole la verità su Giulio Regeni e lo ha dimostrato nella serata di venerdì 24 gennaio 2020 con un sit in.

San Mauro vuole la verità su Giulio Regeni

Ieri sera, venerdì 24 gennaio, si è svolto davanti al comune di San Mauro un sit in, in occasione del quarto anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni. Si tratta di una manifestazione organizzata dal gruppo “A San Mauro Restando Umani”, il comitato che alcuni mesi fa aveva chiesto al Comune di aderire alla campagna di Amnesty International per chiedere Verità per Giulio.

Presente il sindaco

Al presidio, infatti, ha preso parte anche il sindaco Marco Bongiovanni come segnale di queste istanze.

