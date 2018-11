Sabato 24 e domenica 25 novembre avranno luogo le celebrazioni in onore di Santa Cecilia, protettrice dei musici.

Santa Cecilia, il programma

Anche il Corpo musicale della Città di Settimo Torinese parteciperà alla celebrazione in onore di Santa Cecilia nel corso delle giornate di sabato 24 e domenica 25 novembre. Per quanto concerne il 24 il ritrovo è fissato alle 16 al Cimitero Vantiniano di via Milano, precisamente dinnanzi alla stele in ricordo dei musici defunti. Seguirà alle 17 la tradizionale esibizione musicale per le vie dell’isola pedonale della città della Torre, accompagnata successivamente, alle 18, dalla celebrazione della Santa Messa nella chiesa San Pietro in Vincoli che vedrà la partecipazione della Cantoria Parrocchiale.

Celebrazioni domenicali

Il programma prevede la continuazione della celebrazione anche nel corso della giornata di domenica 25, coronata dal momento conviviale del tradizionale pranzo domenicale. Per coloro che hanno aderito all’iniziativa, ritrovo fissato per le 8,30 nell’area mercantile di via Castiglione. Lì, ad attendere i commensali, il pullman che li porterà a Pinerolo, dove – prima del pranzo – effettueranno la visita al Museo Storico dell’Arma di Cavalleria. Segue infine alle 13 il pranzo sociale all’agriturismo Cascina Smiraglia di Cavour in via Barrata 22.

Come partecipare

Tutti coloro i quali saranno interessati a partecipare alla gita domenicale di Pinerolo hanno tempo fino ad oggi, martedì 20 novembre, per poter effettuare la loro prenotazione. Sarà necessario mettersi in contatto con Signetto al numero telefonico 3395427748, il quale provvederà al conteggio totale dei commensali in modo da disporre di un numero adeguato di tavoli all’agriturismo. La quota di partecipazione ammonterà a 27 euro per il solo pranzo, mentre per chi vorrà avvalersi anche del servizio pullman è fissata a 36 euro.

