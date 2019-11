In Canavese sono stati accertati tre casi di scabbia a scuola: due a Leini e uno a Rivarolo. La comunicazione ufficiale è giunta ieri, giovedì 14 novembre 2019.

Scabbia a scuola

Nella giornata di ieri, giovedì 14 novembre 2019 è arrivata la comunicazione di tre casi di scabbia nelle scuole canavesane. Sono state le stesse dirigenti scolastiche di Rivarolo (Brunella Buscemi) e Leini (Antonina Viola) a darne comunicazione tramite una circolare rivolta ai genitori raccomandando le famiglie di prestare attenzione alla cute dei propri figli e pregandoli di rivolgersi al pediatra nel caso di lezioni sospette.

I CONSIGLI DELL’ASL

Due casi a Leini

A Leini si sono verificati due casi: uno alla scuola dell’infanzia di via Dogliotti e l’altro alla primaria di frazione Tedeschi. Qui la dirigente scolastica ha ordinato per sabato la pulizia straordinaria dei due plessi ma nessuna disinfestazione e ha consigliato alle famiglie di far fare la doccia ai bimbi e di procedere con il lavaggio accurato di abiti e lenzuola.

Un caso a Rivarolo

Un caso è stato registrato anche alla scuola dell’infanzia di via Bicocca a Rivarolo Canavese. Qui oggi verrà fatta la disinfestazione dei locali, e i bambini già da ieri hanno fatto orario ridotto e sono stati portati a casa dopo pranzo dai genitori per evitare il contatto con lenzuola e brandine potenzialmente infette. Anche qui le famiglie hanno portato a casa lenzuola, grembiuli, bavaglini e tovagliette che generalmente sono lasciate a scuola per essere ben lavate.

