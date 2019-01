Scaricato da una ragazza perché va all’appuntamento in metropolitana. Lo racconta sui social il protagonista di questa vicenda, Massimo Ankor di Settimo Torinese.

Lo racconta sui social senza alcun problema. Anzi, ne denuncia la mentalità di una giovane di 30 anni che l’ha scaricato al loro primo appuntamento perché lui si sarebbe presentato in metropolitana in centro a Torino. Massimo Ankor, noto fotografo, aveva conosciuto la ragazza su un sito di incontri e si erano dati appuntamento in piazza San Carlo a Torino.

Il caso

Massimo racconta la storia:

“Una ragazza di Torino mi ha tirato pacco perché candidamente le ho scritto che sarei arrivato prima all’appuntamento in piazza San Carlo perché avevo preso la Metro.

Mi ha risposto via cellulare che non veniva perché “non si va ad un appuntamento in Metro”.

Il regalo di Gtt

E ora Gtt ha deciso di regalare a Massimo un aperitivo per due sul tram in movimento.

