Sciopero scuola, lezioni a rischio martedì 12 novembre 2019. A proclamarlo l’ANIEF, l’Associazione Sindacale Professionale per far sentire la voce dei precari della scuola, dell’università e della ricerca.

Sciopero scuola

L’Anief, l’Associazione Sindacale Professionale, vuol far sentire la voce dei precari della scuola, dell’università e della ricerca, attraverso lo sciopero del prossimo 12 novembre a loro dedicato, quando si terrà anche un sit-in in piazza Montecitorio a Roma, dalle 9 alle 13, momento in cui saranno presentate ai gruppi parlamentari le proposte emendative al disegno di legge di bilancio e al decreto legge salva-precari. L’intesa tra governo e sindacati ha prodotto un testo che non risolve la supplentite né la precarietà, ma alimenta soltanto tanti nuovi ricorsi e costi aggiuntivi per lo Stato, né le modifiche già annunciate dopo i rilievi del Quirinale risolvono molto. Dunque, per martedì 12 novembre sono a rischio tutte le lezioni, dall’infanzia ai corsi universitari.

I motivi

Attraverso il proprio sito istituzione, il sindacato spiega: