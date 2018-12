Sono davvero tanti gli scomparsi in Piemonte per i quali sono ancora attive le ricerche in questo momento.

Manca da Biella, ha bisogno di farmaci

Scomparso dal 9 dicembre: ha bisogno di assumere farmaci. Giorgio Montin è residente a Biella. Ha 63 anni, alto 165 cm, occhi castani, capelli grigi. Il pensionato è vedovo ed è scomparso dalla sua abitazione di Biella il 9 dicembre 2018 scorso.

Disoccupato, ultimo avvistamento a Firenze

E’ scomparso da 75 giorni Paolo Tasso, 39 anni, disoccupato. L’uomo, prima di scomparire, vive con suo padre a Moncalieri, in provincia di Torino. Era martedì 18 settembre quando Tasso è uscito di casa. Da quel momento non è più rientro e non ha nemmeno dato notizie. Giovedì 20 settembre, invece, è stato avvistato a Firenze.

Settimese cercato anche in Spagna

Davide Gentile scomparso da 14 mesi da Settimo Torinese. Mercoledì 7 novembre, i suoi amici hanno lanciato un appello durante la trasmissione Chi l’ha visto? in onda su Rai Tre. Risulta scomparso tra il 9 e il 10 settembre scorso. La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri della Tenenza di via Regio Parco.

26enne abitava a Torino con la cugina

Traian Doru Duta è scomparso. La sua famiglia non ha più sue notizie dal 1 settembre scorso. Del giovane 26enne, che abitava a Torino con la cugina Maria, che è per lui come una sorella, e il fidanzato di lei, non si hanno più notizie da quel giorno.

Perse le tracce in una zona impervia

Sulle montagne di Pont Canavese è scomparsa di Elisa Gualandi. La donna è infatti scomparsa da Pont Canavese il 6 giugno scorso. Si era trasferita in Canavese da pochissime settimane e quando è scomparsa era uscita per una passeggiata. Le indagini si sono quindi concentrate attorno alla vita privata della 53enne dipendente del Comune di Torino.

