Melezet, Città metropolitana di Torino, frazione di Bardonecchia al confine con la Francia: ieri pomeriggio, poco dopo le 16, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 2 a 10 chilometri di profondità.

Torino, confine con la Francia

Un movimento della crosta terrestre non percepito dalla popolazione, ma non lontano dalla soglia d’avvertibilità in genere stabilizzata attorno a magnitudo 2.5.

Scossa di terremoto

Anche a Ostana, in provincia di Cuneo, s’è registrata un’altra lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.3 subito dopo la mezzanotte, ma in giornata non c’è stato alcun assestamento.

