Servizi scolastici, iscrizioni aperte fino al 4 settembre, a Gassino.

Servizi scolastici

Le iscrizioni ai servizi scolastici, a Gassino, saranno aperte per le famiglie fino al prossimo 4 settembre. Dovranno essere effettuate, sia per gli utenti che hanno usufruito dei servizi nell’anno scolastico 2017-2018, sia per i nuovi.

Come fare

Diverse sono le opportunità. Le iscrizioni, infatti, potranno essere formalizzate direttamente on-line, accedendo al Portale Genitori, oppure in municipio all’Ufficio Istruzione del Comune negli orari di apertura al pubblico.

L’iscrizione on-line

Usufruendo della modalità di iscrizione on-line non è necessaria la presentazione di documenti in quanto, questi, possono essere inseriti tramite il Portale Genitori stesso. Maggiori informazioni comunque, potranno essere reperite direttamente sul sito internet istituzionale del Comune gassinese.