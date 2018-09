Oggi, nella biblioteca Archimede di Settimo, le opportunità per il Servizio Civile Nazionale.

Servizio Civile, oggi la presentazione

Si terrà oggi, martedì 11 settembre, la presentazione di tutti i progetti e le opportunità per i giovani del territorio per il Servizio Civile Nazionale. L’appuntamento con la presentazione è fissato tra le 17 e le 19 all’interno della Sala Levi della biblioteca Archimede di piazza Campidoglio. Un’occasione importante per tutti i ragazzi che vogliono confrontarsi con la realtà del civismo e che potranno dunque conoscere dalla viva voce dei relatori le possibilità offerte dal Servizio Civile Nazionale.

I progetti

Saranno, in tutto, 18 i progetti disponibili per il prossimo bando e coinvolgono alcuni enti del nostro territorio. Come il Comune di Settimo con: Spazio per tutte e tutti, Patti per la città, Progetto territorio: conoscere per affrontare il rischio, Tracce incoraggianti , Una biblioteca in progetto, Vado al nido con papà, Giovani idee cambiano le città, Integr-azione: giovani per la promozione di pace e comunità coesa. Iniziative ma anche Fondazione Esperienza Cultura Metropolitana con Ecomuseo Speciale per tutti e Settimo CulturalMente.

Coinvolta anche l’Unione dei Comuni

Coinvolta dai progetti per il Servizio Civile nazionale, infine, c’è anche l’Unione dei Comuni Nord Est Torino, con progetti relativi al Centro Famiglie e DiversaMente.