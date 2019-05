Presentata nella mattinata di oggi la nuova veste dell’ampliamento del Settimo Cielo Retail Park, il più grande d’Italia.

Settimo Cielo si amplia

Si è chiuso a tempi record il cantiere per l’ampliamento di Settimo Cielo Retail Park, che ora può fregiarsi del titolo di parco commerciale più grande d’Italia. Ai 43.000 metri quadri di area commerciale già esistente, infatti, se ne sono aggiunti 26.000, per un totale di 69.000 mq dedicati allo shopping, a pochi chilometri dal centro di Torino. A ottobre 2017, il parco commerciale inaugurato nel 2011 alle porte del capoluogo piemontese aveva avviato la seconda fase di sviluppo, con i lavori di ampliamento del complesso che si sono appena conclusi, nel pieno rispetto delle tempistiche previste: un’operazione di circa 40 milioni di €.

La proprietà e i lavori di ampliamento

La Proprietà immobiliare è la Settimo Sviluppo Spa., mentre la realizzazione dei nuovi spazi è stata eseguita da Building spa con la progettazione a cura di Building Engineering e Boffa Petrone & Partners. La società promotrice dell’ampliamento è Promocentro Italia Srl mentre la commercializzazione della nuova area è stata affidata a Cushman & Wakefield, società responsabile della gestione del parco commerciale.

“Alle porte di un Comune modello tra gli hinterland delle città italiane, inauguriamo il settimo cielo dello shopping, il parco commerciale più grande d’Italia. 62 punti vendita, 850 impiegati, 9 milioni di visitatori attesi significano pensare alla Torino-Milano come una delle aree economiche più produttive e strategiche del Nord Italia e del Paese” commenta Piero Boffa, Presidente del Gruppo Building.

Una storia lunga 8 anni

In questi otto anni, Settimo Cielo ha riscosso un crescente successo commerciale, riuscendo a coinvolgere una clientela sempre più ampia grazie a un’offerta merceologica tanto varia quanto di qualità. La sua collocazione strategica, in prossimità delle autostrade Torino- Milano e Torino-Aosta, nonché la presenza di brand di grande richiamo, sono i fattori che hanno contribuito a fare di Settimo Cielo un punto di riferimento per gli amanti dello shopping a livello locale e non solo. Grazie all’ampliamento appena ultimato, inoltre, il parco commerciale settimese punta ora a estendere anche il proprio raggio di attrazione verso la clientela.

Il successo di Settimo Cielo è confermato anche dalla rapidità con cui i nuovi spazi commerciali sono stati prenotati da una pluralità di società: sono infatti quasi quaranta le nuove vetrine aperte al pubblico.