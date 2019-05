Il video spettacolare sui lavori di ampliamento del nuovo lotto del Settimo Cielo Retail Park.

Settimo Cielo Retail Park, il più grande d’Italia

Il Retail Park di Settimo cielo è, a tutti gli effetti, il più grande d’Italia. Almeno per l’offerta commerciale e per la struttura di un parco commerciale che ha pochi eguali anche in tutta Europa. Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, è stata presentata ufficialmente la nuova veste dell’insediamento commerciale all’interno dell’area della Cebrosa, definito come uno dei più interessanti poli industriali e produttivi di tutta la Città Metropolitana di Torino.

Il video

Un minuto di video composto da 35mila fotogrammi racconta in così poco tempo il lungo cantiere che ha consentito l’ampliamento del secondo lotto di Settimo Cielo, un’area che dalla sua apertura ha già accolto quasi 5 milioni di clienti provenienti da tutto il territorio della provincia e della regione Piemonte.

L’ampliamento

Quasi cinque milioni di visitatori. E’ solo uno dei tanti numeri che sono stati presentati nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, nel corso dell’anteprima dell’apertura del nuovo lotto di Settimo Cielo Retail Park. Un’avventura imprenditoriale importante che promette, anche per il futuro, di regalare importanti soddisfazioni al tessuto economico e commerciale del territorio di Settimo Torinese e della provincia di Torino.