Settimo nel cast del film di Genovese

Si intitola «L’uomo che non voleva uscire di casa» ed è il cortometraggio di Savino Genovese a cui la Città di Settimo parteciperà attivamente. Il progetto rientra nell’ambito di “Rinascimenti”, finanziato nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Un’iniziativa che si rivolge ai giovani tra i 15 e i 29 anni che sono stati direttamente coinvolti nella realizzazione del cortometraggio, svolgendo mansioni di produzione, riprese e montaggio della pellicola. I cast per la formazione della troupe avevano riscosso un notevole interesse tra i ragazzi del territorio, che hanno avuto modo di partecipare a questa esperienza davvero unica.

Il progetto della Compagnia Genovese Beltramo è vincitore del bando Short Film Fund 2017 promosso dalla Film Commission Torino Piemonte, ed è sostenuto dalla Città di Settimo Torinese.

L’intervista

«Vogliamo raccontare una storia nella quale un essere umano si annulla per un altro – raccontano gli ideatori del cortometraggio -. Un annullamento amplificato dall’abbandono. Una reazione comune che in molti hanno provato e nella quale è facile identificarsi. Un gioco di specchi fra i protagonisti e lo spettatore. Un breve viaggio catartico verso la consapevolezza che mira a liberare chiunque ne prenda parte, fuori e dentro lo schermo. Vogliamo cogliere il momento preciso della liberazione. Distinguendo tutte le fasi che lo precedono, un tira e molla vorticoso fra passato e presente nel quale si potrebbe rimanere intrappolati per una vita intera».

L’obiettivo

Il progetto sarà rivolto ai ragazzi del territorio con l’obiettivo di promuovere la cultura del lavoro manuale. Lo farà attraverso la conoscenza dei mestieri presenti nel mondo del teatro e delle arti visive. Ambiti in cui Settimo ha fatto scuola fino a non molto tempo fa, lanciando nomi divenuti di rilevanza nel panorama teatrale a livello nazionale. Inoltre, si vuole stimolare l’interesse dei giovani alla riscoperta delle professioni lontane dalla propria esperienza scolastica. E far emergere la peculiarità del lavoro manuale e del «dietro le quinte».

4mila euro dal Comune

L’Amministrazione comunale, con la delibera dello scorso 2 agosto, ha quindi approvato il finanziamento al progetto per un impegno di spesa pari a 4 mila euro. Il cortometraggio è attualmente in fase di post-produzione e tutto il lavoro di backstage, in cui sono stati impegnati i ragazzi, è rigorosamente documentato sull’omonima pagina social. Il progetto dovrebbe essere ultimato a settembre.