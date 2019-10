Smat assume 25 dipendenti a tempo indeterminato. Tra questi, l’azienda cerca 5 ingegneri, tra i quali 2 ingegneri idraulici, 2 per l’ambiente e la sicurezza e 1 ingegnere meccanico.

Smat assume 25 dipendenti

Smat ha avviato una selezione pubblica per individuare 5 ingegneri, tra i quali 2 ingegneri idraulici, 2 per l’ambiente e la sicurezza, 1 ingegnere meccanico, e varie altre figure per la copertura di ulteriori 20 posti, nei settori tecnici per la manutenzione e conduzione impianti e reti e per la manutenzione elettrica ed amministrativi, per la pianificazione e controllo e l’ufficio legale. La maggior parte delle assunzioni sarà effettuata con contratto di apprendistato professionalizzante. L’avviso di selezione completo è disponibile sul sito aziendale, alla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi.

Le modalità per candidarsi

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno pervenire esclusivamente attraverso il form disponibile on-line, accedendo alla posizione d’interesse, è fissato alle ore 12.00 di lunedì 25 novembre 2019. Tra le sedi di lavoro, oltre a Torino, vi sono Beinasco, Castellamonte, Castiglione T.se, Chieri, Cirié, Collegno, Ivrea, Pino T.se, Rosta, Scalenghe, Venaria, Villarbasse, Volpiano.

Il commento del Presidente

“La nuova selezione è stata pianificata – commenta Paolo ROMANO, Presidente SMAT – per riqualificare gli organici con nuove figure professionali emergenti e per far fronte al turn over generazionale. Questo ulteriore incremento dell’organico va ad aggiungersi alle assunzioni già effettuate nel corso dell’anno per gestire l’acquedotto della Valle di Susa e alle oltre 1.000 persone che operano nella nostra azienda, delle quali oltre il 95% stabili con un contratto tempo indeterminato”.

