Sole e cielo limpido nei prossimi giorni: il meteo in città. L’inverno sta cominciando a ritirarsi: la nuova settimana in Piemonte sarà all’insegna del sole e del bel tempo, si alzano anche le temperature.

Nuova settimana all’insegna del sole

Da lunedì sulla maggior parte del Nord Italia irrompono le correnti secche settentrionali, preludio ad aumento della pressione su tutto il comparto centro-occidentale europeo, che favoriranno un deciso miglioramento ovunque e il ritorno a condizioni soleggiate e anche piuttosto limpide per tutta la settimana.

Anche il clima migliora

Inizialmente il clima sarà piuttosto ventoso anche in pianura per venti di caduta e le temperature si manterranno su valori superiori alle medie del periodo, specie nei massimi, generalmente comprese tra 10 e 15 gradi in pianura e in Liguria.

Stop alle precipitazioni

La diretta conseguenza di queste correnti in arrivo è l’allontanamento delle perturbazioni metereologiche: per tutta la prossima settimana non sono infatti previste piogge. Un aspetto, quest’ultimo, che potrebbe causare problemi con la presenza di polveri sottili nell’aria. Dalla settimana del 19 febbraio invece, torna l’umidità tra le strade di Settimo e del Piemonte in generale.