Speed box, installati anche a Castiglione. I box arancioni hanno fatto la loro apparizione lunedì pomeriggio, in diversi punti del paese.

Speed box

Sono dieci complessivamente i box arancioni installati lungo le principali strade del territorio. Oltre a questi, un velox mobile che sarà spostato periodicamente a seconda delle necessità. Il progetto, voluto dall’Amministrazione, ha il fine di indurre gli automobilisti a ridurre la velocità di transito.

I punti scelti

Dieci box installati tra via Torino, via Mario Caudana, via Del Porto e strada delle Alpi. E’ proprio il velox di via delle Alpi sarà mobile, monitorando a secondo delle esigenze, anche strada Del Luogo e via Colombo. Sono queste le strade individuate dall’Amministrazione comunale come quelle potenzialmente pericolose.

Le tante richieste dei cittadini

L’installazione di questi strumenti di rilevazione della velocità arriva proprio dai cittadini. Sono tante le richieste, in questi anni, di una maggiore sicurezza delle strade di Castiglione e, tra i più determinati nel far sentire la propria voce, i residenti di via Del Porto, all’altezza del civico 29. Erano stati loro, l’estate scorsa, ad aver dato vita a una manifestazione silenziosa ma efficace con l’affissione di alcuni striscioni a bordo strada.

