Previsti disagi per i pendolari ferroviari per la stazione soppressa.

Stazione soppressa, ecco quando

Da lunedì 27 agosto e fino al 9 settembre i treni della linea del servizio ferroviario metropolitano non fermeranno nella stazione di Feletto. La “soppressione” riguarda i giorni feriali dal momento che, in quelli festivi, i convogli faranno regolarmente sosta nella fermata della linea canavesana.

Il motivo

Alla base della temporanea soppressione della fermata c’è la necessità di rispettare le imposizioni dell’Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria, che fissano il limite di velocità ai 50 km/h. Per questo, a causa della riduzione della velocità dei convogli sulla tratta Settimo – Rivarolo, la stazione in questione non sarà servita dai treni in transito nella stazione.

Previsti disagi

La riduzione della velocità dei convogli del sistema ferroviario metropolitano e l’annullamento della fermata porterà senz’altro disagi ai pendolari della tratta Settimo-Rivarolo. Per ovviare alla modifica del servizio, che il 10 settembre dovrebbe riprendere regolarmente, sono istituiti collegamenti su gomma.

Si tratta, in particolare, di una navetta bus tra Feletto e Bosconero per garantire il collegamento da e per Torino. Oltre a una linea bus circolare Rivarolo – Feletto – Rivarolo con un bus ogni mezz’ora nell’ora di punta e ogni ora nelle altre fasce orarie della giornata.

“Il provvedimento è temporaneo, dal 10 settembre è prevista la realizzazione di un nuovo orario, in cui saranno reintrodotte una parte consistente (circa la metà) delle fermate nella stazione di Feletto”, riporta una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Servizio ferroviario metropolitano.