SuperEnalotto, un’altra vincita in Piemonte, e più precisamente nella vicina Casale Monferrato. Con un 5 il fortunato si porta a casa 9mila euro.

SuperEnalotto, si vince ancora

Jackpot del SuperEnalotto a un soffio per un giocatore di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, che però con un 5 porta a casa circa 9mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria di via Cavour 53.

Il montepremi

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 10,1 milioni di euro. L’ultima sestina vincenteè stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Piemonte il 6 manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.

Centrato 6 a Torino

Sabato 23 giugno, grazie a un sistema sono stati vinti oltre 51milioni di euro, sparsi in undici regioni. E tra queste regioni c’era proprio il Piemonte.