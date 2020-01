SuperEnalotto, vinti 28 mila euro a Torrazza. L’anno è finito in modo positivo per il giocatore fortunato che martedì 31 dicembre ha realizzato un 5.

SuperEnalotto, la vincita

Il SuperEnalotto bussa in Piemonte nell’ultimo concorso del 2019. Nell’estrazione di martedì 31 dicembre infatti, un fortunato giocatore di Torrazza Piemonte, in provincia di Toru, ha centrato un “5” da quasi 28mila euro.

Schedina vincente

La schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria “Tabaccheria Dutto” di via Caduti della Libertà. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 54,6milioni di euro, secondo premio in Europa.

L’ultimo “6”

L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Piemonte, come riporta Agipronews, il Jackpot manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!