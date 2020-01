Piemonte ancora protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera in regione sono stati centrati ancora due “5” da 30.324,81 euro ciascuno.

SuperEnalotto, doppio 5 in Piemonte

Piemonte ancora protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera in regione sono stati centrati ancora due “5” da 30.324,81 euro ciascuno.

Una schedina giocata a Settimo

Il primo 5 è stato fatto a a Genola, in provincia di Cuneo, mentre il secondo a Settimo Torinese, in provincia di Torino. A Genola la giocata vincente è stata convalidata al Tabacchi di via Roma 36, mentre a Settimo Torinese la schedina fortunata è stata giocata alla Tabaccheria di via San Mauro 71.

Il Jackpot

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 66,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Piemonte il Jackpot manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.

